Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Sen Çal Kapımı 6. son bölüm izleme linki tek parça yayında mı?
Yaz mevsiminin en dikkat çeken dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi, 6. yeni bölümüyle oldukça keyifli bir bölümü geride bıraktı. FOX TV'nin yeni dizileri arasında yer alan ve başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizinin son bölümünde Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son buldu. Peki Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Çal Kapımı 6. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha sahne oldu. Çarşamba günlerinin sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayımlandı...
SEN ÇAL KAPIMI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serkan, Eda'yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin'le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan. Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu. Eda, Serkan'ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan'ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.
SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Sen Çal Kapımı 6. bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...