Sen Çal Kapımı dizisi konusu nedir? İşte Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu

Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Oldukça eğlenceli bir konusu olan dizi ile ilgili merak edilenleri biraraya getirdik..



SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?



Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.



SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM ÖZETİ



Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda’nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama görüşemez. Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar. Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.



SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ OYUNCULARI



Eda Yıldız - Hande Erçel









Serkan Bolat - Kerem Bürsin









Aydan Bolat - Neslihan Yeldan



Selin Atakan - Bige Önal



Ayfer Yıldız - Evrim Doğan



Kaan Karadağ - İsmail Ege Şaşmaz



Engin Sezgin - Anıl İlter



Ceren Başar - Melisa Döngel



Ferit Şimşek - Çağrı Çıtanak



Melek Yücel - Elçin Afacan



Figen Yıldırım - Sitare Akbaş



Pırıl Baytekin - Başak Gümülcinelioğlu



Seyfi Çiçek - Alican Aytekin



Erdem Şangay - Sarp Bozkurt



Alptekin Bolat - Ahmet Mark Somers



Leyla Haktan - İlkyaz Arslan



