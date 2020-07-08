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08.07.2020 - 19:38 |

Sen Çal Kapımı dizisi konusu nedir? İşte Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu

FOX TV'nin yeni dizilerinden biri olan ve başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Sen Çal Kapımı dizisinin konusu nedir ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte ayrıntılar...

Sen Çal Kapımı dizisi konusu nedir? İşte Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu
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Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Oldukça eğlenceli bir konusu olan dizi ile ilgili merak edilenleri biraraya getirdik..

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda’nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama görüşemez. Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar. Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ OYUNCULARI

Eda Yıldız - Hande Erçel

Sen Çal Kapımı dizisi konusu nedir İşte Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu



Serkan Bolat - Kerem Bürsin

Sen Çal Kapımı dizisi konusu nedir İşte Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu



Aydan Bolat - Neslihan Yeldan

Selin Atakan - Bige Önal

Ayfer Yıldız - Evrim Doğan

Kaan Karadağ - İsmail Ege Şaşmaz

Engin Sezgin - Anıl İlter

Ceren Başar - Melisa Döngel

Ferit Şimşek - Çağrı Çıtanak

Melek Yücel - Elçin Afacan

Figen Yıldırım - Sitare Akbaş

Pırıl Baytekin - Başak Gümülcinelioğlu

Seyfi Çiçek - Alican Aytekin

Erdem Şangay - Sarp Bozkurt

Alptekin Bolat - Ahmet Mark Somers

Leyla Haktan - İlkyaz Arslan

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