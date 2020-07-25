25.07.2020 - 08:51 |
'Sen Çal Kapımı' dizisindeki öpüşme görüntüleri işinden etti
Kerem Bürsin ile Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki öpüşme sahnesiyle dikkat çekmişti. İkilinin senaryo gereği uzun bir süre öpüşmelerinin kamera arkası görüntüleri ise setten dışarıya sızdı. Yapım şirketi, teknik ekipte çalışan kişinin işine son verdi.
'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde yaşanılan 'sahne sızıntısı' tatsız olayları da beraberinde getirdi. Geçen hafta dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in öpüşme sahneleri çekildi.
Senaryo gereği samimi görüntüler çizen ikilinin setten videosunu da dizinin teknik ekibindeki bir çalışan sosyal medyadan yayınladı.
İŞİNE SON VERİLDİ
Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken yapım şirketi de harekete geçti. Şirket, internet ortamına yükleyen set ekibinden kişinin işine son verdi. Setten dışarıya bilgi sızdıran çalışanın bu davranışı ekip içinde kaos yaratırken şirket bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için çalışanlarına kesin bir dille talimat verdi.
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