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24.01.2021 - 15:03 |

'Sen Çal Kapımı' dizisine yeni oyuncu

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu; Fox TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.

'Sen Çal Kapımı' dizisine yeni oyuncu
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Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yeni bir karakter ortaya çıkacak. Cumartesi akşamları Fox ekranlarında yayınlanan diziye Sarp Can Köroğlu katıldı.

Sen Çal Kapımı'da 'Deniz Saraçhan' karakterine hayat verecek oyuncu Sarp Can Köroğlu, dizinin 29. bölümünde ortaya çıkacak.

Eda'nın çocukluk arkadaşı olan Deniz, yıllarca dünyayı gezdikten sonra mahallesine yakın bir yerde mekan açacak. Eda'ya olan zaafını arkadaşları bozulmasın diye gün yüzüne çıkarmayan Deniz, Eda ona çok iyi bir dost gözüyle baksa da umudunu yitirmeyecek.

Sen Çal Kapımı dizisine yeni oyuncu

24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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