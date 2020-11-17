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17.11.2020 - 11:57 |

'Sen Çal Kapımı' dizisinin yayın günü değişti!

Fox TV'de yaz aylarından bu yana ekranlara gelen romantik komedi dizisi 'Sen Çal Kapımı'nın yayın günü değişti.

'Sen Çal Kapımı' dizisinin yayın günü değişti!
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Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı, kadrosunda; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Bige Önal, Melisa Döngel ve Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin yayın günü değişti.

Çarşamba akşamları yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' artık cumartesi akşamları ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı'nın 19. yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü Fox TV ekranlarında olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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