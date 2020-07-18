Sen Çal Kapımı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Sen Çal Kapımı filmi nerede çekiliyor?

Sen Çal Kapımı filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alıyor. İlk iki bölüm ile ekrana gelen ve izleyiciden tam not alan Sen Çal Kapımı dizisinde bursu kesilen Eda, buna neden olan ismin Serkan Bolat olduğunu öğrenir ve hesap sormak için karşısına çıkar. İkili arasında geçen bir iki konuşmanın ve olayların ardından Serkan, Eda'ya iki ay nişianlı taklidi yapmaları halinde bursunu geri vereceği teklifini sunar. Sevgilisi tarafından yeni terk edilen Eda'nın bu teklife başta sıcak bakmasa da sonrasında durumu kabullenir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Çal Kapımı dizisi çoğunlukla İstanbul Beykoz'da çekilirken dizinin bazı sahneleri ise İzmir Çeşme'de gerçekleştirildi

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Eda Yıldız (Hande Erçel)

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)

Selin Atakan (Bige Önal)

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan)

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz)

Engin Sezgin (Anıl İlter)

Ceren Başar (Melisa Döngel)

Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak)

Melek Yücel (Elçin Efecan)

Figen Yıldırım (Sitare Akbaş)

Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu)

Seyfi Çiçek (Alican Aytekin)

Erdem Şangay (Sarp Bozkurt)

Alptekin Bolat (Ahmet Mark Somers)

Leyla Haktan (İlkyaz Arslan)