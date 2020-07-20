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20.07.2020 - 19:47 |

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncu kadrosu

Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 2017 yılında yayınlanan ve 9 hafta gösterimde kalan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncu kadrosu
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Ünlü yönetmen Burak Aksak'ın en sevilen filmlerinden biri olan Sen Kiminle Dans Ediyorsun, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncuların yer aldığı film, 2017 yılında çekildi. İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk yer alıyor.

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