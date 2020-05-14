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HaberlerMagazin Haberleri Sen Kimsin filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Sen Kimsin filmi nerede, ne zaman çekildi?
14.05.2020 - 19:07 |

Sen Kimsin filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Sen Kimsin filmi nerede, ne zaman çekildi?

2012 yılında İstanbul'da çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Sen Kimsin filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Sen Kimsin filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Sen Kimsin filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Sen Kimsin filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Sen Kimsin filmi nerede, ne zaman çekildi?
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SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.

SEN KİMSİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Kimsin filminde Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol alıyor.

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
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Cadde Yazarları

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