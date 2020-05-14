Sen Kimsin filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Sen Kimsin filmi nerede, ne zaman çekildi?

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?



Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.



SEN KİMSİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Sen Kimsin filminde Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol alıyor.