Sen Kimsin oyuncuları kim, konusu nedir? Sen Kimsin filmi nerede çekildi?

Filmin senaryosunu başrol oyuncusu Tolga Çevik kaleme aldı. Sen Kimsin filmi yönetmenliğini Ozan Açıktan yürütürken, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi. İlgi çeken komedi filmi 2 Mart 2012 tarihinde vizyona girdi. Tekin ve emekli trafik polisinin kaybolan bir kızın peşindeki maceraları ekrana gelir. İşte, Sen Kimsin filmi detayları...

SEN KİMSİN KONUSU NEDİR?

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak...

SEN KİMSİN OYUNCULARI

Tolga Çevik (Tekin Yüksek)

Köksal Engür (İsmail Abi)

Toprak Sergen (Uşak)

Pelin Körmükçü (Suzan)

Zeynep Özder (Pelin)

Çetin Altay

Orçun İynemli

Cevher Hikmet Güzey

Mahir İpek

Hakan Salınmış

Celal Belgil

Aziz Sarvan

SEN KİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başarılı filmin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde gerçekleştirildi. Tolga Çevik'în hayat verdiği Tekin karakterine İstanbul sokaklarında Zeynep Özder (Pelin) eşlik etti.