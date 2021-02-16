Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Sen Sağ Ben Selamet nerede çekildi?
Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncu kadrosu ile adından söz ettiriyor. Konusu da oldukça dikkat çekici olan Sen Sağ Ben Selamet filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Sen Sağ Ben Selamet oyuncu kadrosunda kimler var?
Burçin Bildik ve Ufuk Özkan'ın başrollerde olduğu yerli komedi filmi Sen Sağ Ben Selamet filmi yönetmenliğini Ersoy Güler yürütüyor, senaristliğini ise Ersoy Güler ve Ali Alper Erze üstleniyor. Sen Sağ Ben Selamet filmi 2016 yapımı Türk komedi filmi. İşte, detaylar...
SEN SAĞ BEN SELAMET NEREDE ÇEKİLDİ?
Sevilen komedi filmi Sen Sağ Ben Selamet'in çekimleri Marmaris'in koylarında başladı. Daha sonra çekimler Köyceğiz, Dalaman, Kanyon ve Tuz Gölü civarında tamamlandı.
SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Müebbet yiyen Sansar ve tahliyesine 2 gün kalan Selamet'in aynı nakil aracına binmesiyle başlayan macerayı konu alıyor. Aynı yöne giden üç kaçağın yolunun sık sık kesişmesini konu alan filmde, cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas kapalı cezaevine götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır: Goril Behlül...
SEN SAĞ BEN SELAMET OYUNCULARI
Burçin Bildik - Salim
Ufuk Özkan - Sansar
Tuvana Türkay - Doğa
Lale Başar
Ayçin İnci
Hakan Karahan
Hasan Küçükçetin
Müge Üzel
Savaş Alp Başar
Emrah Özdilek
Gamze Aydoğdu
Murat Kocacık