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HaberlerMagazin Haberleri 'Senden İyi Yok'a Ogeday Girişken konuk oluyor
10.02.2021 - 10:35 |

'Senden İyi Yok'a Ogeday Girişken konuk oluyor

teve2’de sunuculuğunu 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın yaptığı, yapımını 93 Medya’nın üstlendiği 'Senden İyi Yok' programına bu hafta, milli kürek sporcumuz Ogeday Girişken konuk oluyor.

'Senden İyi Yok'a Ogeday Girişken konuk oluyor
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Avrupa ve dünyada kürek branşı ile birçok şampiyonluğa imza atan Ogeday Girişken’i açık havada oldukça sert geçen bir dövüş mücadelesi bekliyor.

Sevilen programın üçüncü final oyunu ise izleyenler tarafından şimdiden merak konusu oldu.

'Senden İyi Yok'un yeni bölümü, 14 Şubat Pazar günü teve2’de.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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