'Senden İyi Yok'a Ogeday Girişken konuk oluyor

Avrupa ve dünyada kürek branşı ile birçok şampiyonluğa imza atan Ogeday Girişken’i açık havada oldukça sert geçen bir dövüş mücadelesi bekliyor.

Sevilen programın üçüncü final oyunu ise izleyenler tarafından şimdiden merak konusu oldu.

'Senden İyi Yok'un yeni bölümü, 14 Şubat Pazar günü teve2’de.