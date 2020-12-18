Seni Çok Bekledim dizisi konusu oyuncu kadrosu! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak?

Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları araştırma konusu olmaya başladı. Yayımlanan ilk fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim dizisinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. ATV ekranında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren ve dizi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu bu sefer yepyeni bir dizi projesi ile karşımıza çıkıyor. Bu kez başrollerde oyuncuya usta oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz eşlik ediyor. İşte Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILDI?

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar'ın Doha şehrinde gerçekleştirildi.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK FRAGMAN