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19.09.2020 - 08:54 |

'Seni Çok Bekledim' dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Seni Çok Bekledim' dizisi farklı coğrafyaları evinize taşıyacak.

'Seni Çok Bekledim' dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
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Star’da yayınlanacak olan 'Seni Çok Bekledim' dizisi Erzincan'dan Katar'a, Katar'dan İstanbul'a uzanan tutkulu bir aşkın hikayesini konu alıyor. Skala Yapım ve Dnz Film'in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Şahin Altuğ üstleniyor.

OYUNCU KADROSU
'Seni Çok Bekledim' dizisinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor. Bu iki ismin yanı sıra dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve usta oyuncu Ahmet Mekin yer alıyor.

KONUSU
Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.

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