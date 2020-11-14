‘Seni Çok Bekledim’ için geri sayım başladı

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklara devam eden oyuncular, Galataport’ta gerçekleşen afiş çekimi için bir araya geldi ve ilk kez birlikte görüntülendi.