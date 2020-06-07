Seni Seven Ölsün filmi konusu nedir? İşte Seni Seven Ölsün filmi oyuncu kadrosu

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?



Bir tılsım yüzünden yüzyıllardan beri sevenlerin kavuşup muratlarına eremediği bir Karadeniz köyünde, bu gidişe son vermek isteyen, birbirine düşman ailelerin çocukları olan 2 gencin hikayesi anlatılıyor. Tüm bu karmaşa arasında elbette yine aşk, yine Karadeniz insanının dünyaya ve kadere meydan okuyan deli cesareti kazanacak…



SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

NTC Medya´nın yapımcılığını yaptığı filmin yönetmenliğini Cem Tabak üstleniyor.

Komedi ve Romantik türünde ki ´Seni Seven Ölsün´ filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Fulya Zenginer, Durul Bazan, Ruhi Sarı gibi ünlü isimler rol alıyor.