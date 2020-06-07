MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Seni Seven Ölsün filmi konusu nedir? İşte Seni Seven Ölsün filmi oyuncu kadrosu
07.06.2020 - 23:48 |

Seni Seven Ölsün filmi konusu nedir? İşte Seni Seven Ölsün filmi oyuncu kadrosu

ATV ekranlarında bu akşam Türk sinemasının son dönemlerdeki en iyi filmleri arasında gösterilen Seni Seven Ölsün yayınlanacak. Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal ve Fulya Zenginer'in başrollerini paylaştığı Seni Seven Ölsün filmiyle ilgili tüm merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

Seni Seven Ölsün filmi konusu nedir? İşte Seni Seven Ölsün filmi oyuncu kadrosu
ABONE OL

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir tılsım yüzünden yüzyıllardan beri sevenlerin kavuşup muratlarına eremediği bir Karadeniz köyünde, bu gidişe son vermek isteyen, birbirine düşman ailelerin çocukları olan 2 gencin hikayesi anlatılıyor. Tüm bu karmaşa arasında elbette yine aşk, yine Karadeniz insanının dünyaya ve kadere meydan okuyan deli cesareti kazanacak…

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

NTC Medya´nın yapımcılığını yaptığı filmin yönetmenliğini Cem Tabak üstleniyor.

Komedi ve Romantik türünde ki ´Seni Seven Ölsün´ filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Fulya Zenginer, Durul Bazan, Ruhi Sarı gibi ünlü isimler rol alıyor.

7 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni7 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oblivion filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Oblivion oyuncu kadrosu

Oblivion filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Oblivion oyuncu kadrosu

96 Saat filmi konusu nedir? İşte 96 Saat filmi oyuncuları kimlerdir?

96 Saat filmi konusu nedir? İşte 96 Saat filmi oyuncuları kimlerdir?

Meryem Uzerli çocukluk fotoğrafını paylaştı

Meryem Uzerli çocukluk fotoğrafını paylaştı

Cemre Kemer'in düğün elbisesi çok beğenildi

Cemre Kemer'in düğün elbisesi çok beğenildi

Sıradaki Haber