Serap Akyol, Ayşe Tolga'ya açtığı davayı kazandı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; diyetisyen Serap Akyol, oyuncu Ayşe Tolga’ya ‘Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim’ isimli kitabında izinsiz fotoğraf kullandığı iddiasıyla dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır görülen davanın karar duruşmasına davacı Serap Akyol ile davalı Ayşe Tolga katılmadı. Davacı Serap Akyol’un avukatı Duygu Delibaş, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı Ayşe Tolga’nın avukatları ise mahkemece yeniden rapor alınmasını, aksi takdirde davanın reddini istedi.

MAHKEME: İZİNSİZ KULLANIM VAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, Serap Akyol’u haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Serap Akyol’a ait fotoğrafların, Ayşe Tolga’ya ait ‘Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim’ adlı kitapta izinsiz kullanıldığını, bu nedenle Akyol’un kişilik haklarına tecavüz teşkil edildiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca 3 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi olmak üzere toplam 13 bin liralık tazminatın 3 yıllık yasal faiziyle birlikte davalı Ayşe Tolga’dan alınarak Serap Akyol’a ödenmesine hükmetti.