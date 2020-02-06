MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Seray Kaya: İçime sinen proje olursa kabul ederim
06.02.2020 - 14:33 |

Seray Kaya: İçime sinen proje olursa kabul ederim

Fox Tv'nin geçtiğimiz salı günü final yapan 'Kadın' dizisinde canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle yıldızı parlayan Seray Kaya, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Seray Kaya: İçime sinen proje olursa kabul ederim

Annesi ile birlikte alışverişe gelen Seray Kaya, annesiyle objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

'Kadın' dizisinin süper bir final yaptığını ve çok güzel bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Kaya, 'Yeni bir proje var mı?' sorusuna ise "Aslında yeni proje teklifleri geliyor ve okuyorum ama acelem yok, içime sinen bir proje olursa kabul ederim ama olmazsa dinlenmeyi de tercih edebilirim" şeklinde cevap verdi.

Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden oyuncu, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başak Sayan ikizleri için alışverişte

Başak Sayan ikizleri için alışverişte

Safiye Soyman'dan Salzburg çıkarması

Safiye Soyman'dan Salzburg çıkarması

Mbaye Diagne hayranlarını kırmadı

Mbaye Diagne hayranlarını kırmadı

Burcu Esmersoy'dan arkadaşına hediye

Burcu Esmersoy'dan arkadaşına hediye

Sıradaki Haber