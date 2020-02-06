Seray Kaya: İçime sinen proje olursa kabul ederim

Annesi ile birlikte alışverişe gelen Seray Kaya, annesiyle objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

'Kadın' dizisinin süper bir final yaptığını ve çok güzel bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Kaya, 'Yeni bir proje var mı?' sorusuna ise "Aslında yeni proje teklifleri geliyor ve okuyorum ama acelem yok, içime sinen bir proje olursa kabul ederim ama olmazsa dinlenmeyi de tercih edebilirim" şeklinde cevap verdi.

Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden oyuncu, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.