Seray Sever kimdir, eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda Seray Sever kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, ne iÅŸ yapÄ±yor

Seray Sever kimdir, eÅŸi Eray Sünbül kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda? Seray Sever kaç yaÅŸÄ±nda, ne iÅŸ yapÄ±yor?
ÃœnlÃ¼ sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ile magazin gÃ¼ndeminde konuÅŸuluyor.Seray Sever, eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l ile yatakta Ã§ekilmiÅŸ bir pozunu paylaÅŸtÄ±. Sever'in ve eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l yaÅŸamÄ± ise merak konusu oldu. Peki Seray Sever ve Eray SÃ¼nbÃ¼l kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?
TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan Doya Doya Moda programÄ±nda jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸi yapan Seray Sever, eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l ile yatakta Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Sever'in paylaÅŸÄ±mÄ± ardÄ±ndan yaÅŸamÄ± merak edilmeye baÅŸlandÄ±. Peki Seray Sever kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Sever'in eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l kimdir? Ä°ÅŸte detaylar...
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Seray Sever, iki sene Ã¶nce evlendiÄŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l ile yatakta Ã§ekilmiÅŸ bir pozunu paylaÅŸtÄ±. Kendisinden 10 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan eÅŸini yatakta kendisini kokladÄ±ÄŸÄ± anda Ã§ektiÄŸi pozu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
SERAY SEVER KÄ°MDÄ°R?
Seray Sever 27 Åžubat 1973 tarihinde Ä°stanbul'da doÄŸdu. TÃ¼rk sunucu, oyuncu, ÅŸarkÄ±cÄ± ve yapÄ±mcÄ±.
Lise Ã¶ÄŸremini DoÄŸuÅŸ Koleji'nde tamamladÄ±. Ã–ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda TÃœBÄ°TAK Matematik Ã–dÃ¼llerinde derece aldÄ±. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ekonomi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunudur.
2006 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Seyhan MÃ¼zik etiketi ile 5 ÅŸarkÄ±lÄ±k Yeni Bir Karar adlÄ± albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±. Bu albÃ¼mde yer alan Ä°Ã§im YanÄ±yor ve Yeni Bir Karar adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±n video klipleri yayÄ±nlandÄ±.
2008 yÄ±lÄ±nda dizi, TV programlarÄ±, reklam ve sinema prodÃ¼ksiyonlarÄ± yapmakta olan ÅŸirket Zodyak ProdÃ¼ksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklÄ±ÄŸÄ± ile dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kozmetik Ã¼reticisi Kiehl's markasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi.
YER ALDIÄžI DÄ°ZÄ°LER
GÃ¼ldÃ¼ren Cazibe (1998)
KÃ¶stebek (1999)
DadÄ± (2000)
Evdeki Hesap (2000)
KumkapÄ± OlayÄ±-ÃœzgÃ¼nÃ¼m (2000)
Ev Hali (2002)
Kurtlar Vadisi (2003)
Esir Åžehrin GÃ¶zyaÅŸlarÄ± (2003)
Ã‡ocuklar Ne Olacak (2004)
Tatil AÅŸklarÄ± (2004)
ÃœnlÃ¼ler Ã‡iftliÄŸi (2005)
AB'nin YollarÄ± TaÅŸtan (2005)
Erkeksen Seyret (2006)
YalancÄ± Romantik (2009)
SÄ±kÄ± Dostlar (2009)
+18 (2011)
KÃ¼Ã§Ã¼k Hesaplar (2012)
YER ALDIÄžI FÄ°LMLER
O Åžimdi Asker (2002)
Banyo (2005)
BayrampaÅŸa: Ben Fazla KalmayacaÄŸÄ±m (2007)
Maskeli BeÅŸler: KÄ±brÄ±s (2008)
Manda YuvasÄ± (2015)[1]
Yer aldÄ±ÄŸÄ± reklam filmleri
Kilim Mobilya (Televizyon) (2005)
Electroworld (Viral reklam) (2011)
Yer aldÄ±ÄŸÄ± tiyatro oyunlarÄ±
Dolunay Katili (2002)
Sevgili KarÄ±m (2004)
SUNUCULUÄžUNU YAPTIÄžI PROGRAMLAR
Popstop (TRT) (1990)
Sabah Åžekerleri (Atv) (1996)
ATV'de Pazar (Atv) 1996)
SeÃ§ BakalÄ±m (Atv) (1998)
Åžans KapÄ±yÄ± Ã‡alÄ±nca (Show TV) (1999)
AÅŸk Olsun (Atv) (2002)
Kripton (Show TV) (2002)
Popstar (Kanal D) (2004)
Turkstar (Kanal D) (2004)
BaÅŸka Yerde Yok (Cine 5) (2005)
StÃ¼dyo 4 (Star TV) (2006)
Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)
SabahÄ±n KÃ¶rÃ¼ (Atv) (2007)
Her Åžey Dahil (Turkmax) (2008)
Gel KonuÅŸalÄ±m (2019)
Doya Doya Moda (2020-)