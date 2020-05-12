Seray Sever kimdir, eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda Seray Sever kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, ne iÅŸ yapÄ±yor

TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan Doya Doya Moda programÄ±nda jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸi yapan Seray Sever, eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l ile yatakta Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Sever'in paylaÅŸÄ±mÄ± ardÄ±ndan yaÅŸamÄ± merak edilmeye baÅŸlandÄ±. Peki Seray Sever kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Sever'in eÅŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l kimdir? Ä°ÅŸte detaylar...

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Seray Sever, iki sene Ã¶nce evlendiÄŸi Eray SÃ¼nbÃ¼l ile yatakta Ã§ekilmiÅŸ bir pozunu paylaÅŸtÄ±. Kendisinden 10 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan eÅŸini yatakta kendisini kokladÄ±ÄŸÄ± anda Ã§ektiÄŸi pozu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

SERAY SEVER KÄ°MDÄ°R?

Seray Sever 27 Åžubat 1973 tarihinde Ä°stanbul'da doÄŸdu. TÃ¼rk sunucu, oyuncu, ÅŸarkÄ±cÄ± ve yapÄ±mcÄ±.

Lise Ã¶ÄŸremini DoÄŸuÅŸ Koleji'nde tamamladÄ±. Ã–ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda TÃœBÄ°TAK Matematik Ã–dÃ¼llerinde derece aldÄ±. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ekonomi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunudur.

2006 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Seyhan MÃ¼zik etiketi ile 5 ÅŸarkÄ±lÄ±k Yeni Bir Karar adlÄ± albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±. Bu albÃ¼mde yer alan Ä°Ã§im YanÄ±yor ve Yeni Bir Karar adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±n video klipleri yayÄ±nlandÄ±.

2008 yÄ±lÄ±nda dizi, TV programlarÄ±, reklam ve sinema prodÃ¼ksiyonlarÄ± yapmakta olan ÅŸirket Zodyak ProdÃ¼ksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklÄ±ÄŸÄ± ile dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kozmetik Ã¼reticisi Kiehl's markasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi.

YER ALDIÄžI DÄ°ZÄ°LER

GÃ¼ldÃ¼ren Cazibe (1998)

KÃ¶stebek (1999)

DadÄ± (2000)

Evdeki Hesap (2000)

KumkapÄ± OlayÄ±-ÃœzgÃ¼nÃ¼m (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Åžehrin GÃ¶zyaÅŸlarÄ± (2003)

Ã‡ocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil AÅŸklarÄ± (2004)

ÃœnlÃ¼ler Ã‡iftliÄŸi (2005)

AB'nin YollarÄ± TaÅŸtan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

YalancÄ± Romantik (2009)

SÄ±kÄ± Dostlar (2009)

+18 (2011)

KÃ¼Ã§Ã¼k Hesaplar (2012)

YER ALDIÄžI FÄ°LMLER

O Åžimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

BayrampaÅŸa: Ben Fazla KalmayacaÄŸÄ±m (2007)

Maskeli BeÅŸler: KÄ±brÄ±s (2008)

Manda YuvasÄ± (2015)[1]

Yer aldÄ±ÄŸÄ± reklam filmleri

Kilim Mobilya (Televizyon) (2005)

Electroworld (Viral reklam) (2011)

Yer aldÄ±ÄŸÄ± tiyatro oyunlarÄ±

Dolunay Katili (2002)

Sevgili KarÄ±m (2004)

SUNUCULUÄžUNU YAPTIÄžI PROGRAMLAR

Popstop (TRT) (1990)

Sabah Åžekerleri (Atv) (1996)

ATV'de Pazar (Atv) 1996)

SeÃ§ BakalÄ±m (Atv) (1998)

Åžans KapÄ±yÄ± Ã‡alÄ±nca (Show TV) (1999)

AÅŸk Olsun (Atv) (2002)

Kripton (Show TV) (2002)

Popstar (Kanal D) (2004)

Turkstar (Kanal D) (2004)

BaÅŸka Yerde Yok (Cine 5) (2005)

StÃ¼dyo 4 (Star TV) (2006)

Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

SabahÄ±n KÃ¶rÃ¼ (Atv) (2007)

Her Åžey Dahil (Turkmax) (2008)

Gel KonuÅŸalÄ±m (2019)

Doya Doya Moda (2020-)