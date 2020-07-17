Seray Sever'in kocası kim? Seray Sever'in boyu ve yaşı kaç, nereli?

Sunucu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever, şimdilerde TV8 kanalında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor. İzleyiciler ise zaman zaman Seray sever hakkında arayışa geçiyor. Kimi Seray Sever'in eşini merak ederken, kimi Seray Sever'in kaç yaşında olduğunu, boyunun ne kadar olduğunu ve nereli olduğunu öğrenmek istiyor. İşte Seray sever'in biyografisi...



SERAY SEVER KİMDİR?



27 Şubat 1973'de İstanbul'da doğan Seray sever sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı. Seray Sever, Eray Sünbül ile evli.



Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.



Şubat 2006 yılında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.



2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.



Görev Aldığı Yapımlar



2002 O Şimdi Asker Doktor

2005 Banyo Süreya

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Ayşın

2015 Manda Yuvası Sevda



Televizyon



1998 Güldüren Cazibe

1999 Köstebek Enver'in Avukatı

2000 Dadı Suzan

2000 Evdeki Hesap

2000 Kumkapı Olayı-Üzgünüm

2002 Ev Hali Nurdan

2003 Kurtlar Vadisi Derya

2003 Esir Şehrin Gözyaşları Sabriye

2004 Çocuklar Ne Olacak Derya

2004 Tatil Aşkları Sema

2005 Ünlüler Çiftliği

2005 AB'nin Yolları Taştan Hildegart

2006 Erkeksen Seyret Şermin

2009 Yalancı Romantik Derya

2009 Sıkı Dostlar Sevtap

2010 Sen Harikasın Yapımcı

2011 Artı 18 Biricik Yapımcı

2012 Aşk Kaç Beden Giyer Yapımcı

2012 Küçük Hesaplar Harika



Sunuculuğunu Yaptığı Programlar



1990 Popstop TRT

1996 Sabah Şekerleri atv

1996 ATV'de Pazar atv

1998 Seç Bakalım atv

1999 Şans Kapıyı Çalınca Show TV

2002 Aşk Olsun atv 2002 Kripton Show TV

2004 Popstar Kanal D 2004 Türkstar Kanal D

2005 Başka Yerde Yok Cine5

2006 Stüdyo 4 Star TV

2007 Seray Sever ve Erkekler Turkmax

2007 Sabahın Körü atv

2008 Her Şey Dahil Turkmax

2019 Gel Konuşalım TV8

2020 Doya Doya Moda TV8

Yer Aldığı Video Klipler



1995 Tavla Mirkelam

1995 Hovarda Emel Müftüoğlu

2006 İçim Yanıyor Seray Sever

2006 Yeni Bir Karar Seray Sever



Yer Aldığı Reklam Filmleri



2005 Kilim Mobilya Televizyon

2011 Electroworld Viral reklam



Yer Aldığı Tiyatro Oyunları



2002 Dolunay Katili

2004 Sevgili Karım