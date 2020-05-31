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31.05.2020 - 14:29 |

Sercan Badur: Nişan yüzüğümü bile çaldılar

Oyuncu Sercan Badur'un Beşiktaş'taki evine hırsız girdi. Badur'un nişan yüzüğü dahil yaklaşık 35 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Oyuncunun evini soyanlar sitenin güvenlik kameralarına takıldı. İki hırsızın yakalanması için polis harekete geçti.

Sercan Badur: Nişan yüzüğümü bile çaldılar
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Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Sercan Badur, Levent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek soygun ihbarı yaptı. Oyuncu, İstanbul Beşiktaş'taki evine hırsız girdiğini, yatak odasının talan edildiğini belirtti.

Badur; 7 adet lüks saatinin, 1 adet içerisinde sim kart bulunmayan telefonunun ve 1 adet altın nişan yüzüğünün çalındığını ifade etti.

19.45'TE GİRMİŞLER

Sercan Badur, yaklaşık 35 bin liralık zarara uğradığını ifade etti. Oyuncu, sitenin güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızların, eve 19.45 sıralarında girdiğini söyledi.

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    Cadde Yazarları

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