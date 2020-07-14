MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sercan Yıldırım kaç yaşında? Survivor Sercan kimdir?
14.07.2020 - 16:56 |

Sercan Yıldırım kaç yaşında? Survivor Sercan kimdir?

Survivor'da başarılı bir performans gösteren Sercan Yıldırım final yolunda yarışmaya veda etmişti. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Sercan ile ilgili merak edilenler...

Sercan Yıldırım kaç yaşında? Survivor Sercan kimdir?
ABONE OL

Survivor 2020'nin Ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, final öncesi yarışmaya veda etmişti. Sercan'ın hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Sercan Yıldırım kimdir?

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Grant Imahara kimdir, kaç yaşındaydı? Grant Imahara neden öldü?

Grant Imahara kimdir, kaç yaşındaydı? Grant Imahara neden öldü?

Hande Ataizi'den tavan pozu

Hande Ataizi'den tavan pozu

'Seksenler' dizisinde yeni dönem

'Seksenler' dizisinde yeni dönem

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Sıradaki Haber