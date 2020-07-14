14.07.2020 - 16:56 |
Sercan Yıldırım kaç yaşında? Survivor Sercan kimdir?
Survivor'da başarılı bir performans gösteren Sercan Yıldırım final yolunda yarışmaya veda etmişti. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Sercan ile ilgili merak edilenler...
Survivor 2020'nin Ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, final öncesi yarışmaya veda etmişti. Sercan'ın hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Sercan Yıldırım kimdir?
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.