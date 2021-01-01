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01.01.2021 - 14:30 |

Sercan Yıldırım, 'Senden İyi Yok’a konuk oluyor

teve2 ekranında, Çağan Atakan Arslan'ın sunumuyla yayınlanan 'Senden İyi Yok’un bu haftaki konuğu, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isim futbolcu Sercan Yıldırım oluyor.

Sercan Yıldırım, 'Senden İyi Yok’a konuk oluyor
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Bugüne kadar Bursaspor ve Galatasaray gibi birçok kulüpte forma giyen Sercan Yıldırım'ın, 'Senden İyi Yok' programındaki mücadele oyunlarında nasıl performans göstereceği merak konusu oldu.

Sercan Yıldırım, ilk olarak dünya şampiyonu dövüşçü Çağan Atakan Arslan ile birlikte ayak tenisi maçına, ikinci rauntta ise özel dövüş mücadelesi için ringe çıkıyor. Her iki milli sporcuyu final oyununda ise sürpriz bir mücadele bekliyor.

Sercan Yıldırım hakkında tüm merak edilen soruların cevap bulduğu aksiyon ve eğlence dolu ‘Senden İyi Yok’, yeni bölümü ile 3 Ocak Pazar günü saat 14:00’te teve2 ekranında izleyicisiyle buluşuyor.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ocak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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