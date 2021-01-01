Sercan Yıldırım, 'Senden İyi Yok’a konuk oluyor

Bugüne kadar Bursaspor ve Galatasaray gibi birçok kulüpte forma giyen Sercan Yıldırım'ın, 'Senden İyi Yok' programındaki mücadele oyunlarında nasıl performans göstereceği merak konusu oldu.

Sercan Yıldırım, ilk olarak dünya şampiyonu dövüşçü Çağan Atakan Arslan ile birlikte ayak tenisi maçına, ikinci rauntta ise özel dövüş mücadelesi için ringe çıkıyor. Her iki milli sporcuyu final oyununda ise sürpriz bir mücadele bekliyor.

Sercan Yıldırım hakkında tüm merak edilen soruların cevap bulduğu aksiyon ve eğlence dolu ‘Senden İyi Yok’, yeni bölümü ile 3 Ocak Pazar günü saat 14:00’te teve2 ekranında izleyicisiyle buluşuyor.