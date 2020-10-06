Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası sıklıkla Serdar Oral kimdir, kaç yaşında, neden öldü? soruları sorulmaya başlandı.

ÖZGÜ NAMAL’IN EŞİ SERDAR ORAL KİMDİR?

Özgü Namal ile 2014 yılında dünyaevine giren Serdar Oral, reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.