Serdar Ortaç: Alkış almayı çok özlemişiz

Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Gündoğan'daki Sahne Beach'te Happy Hour partisinde sahneye çıktı. Şarkıcı, sevenlerine seslenerek "Evde otur otur herkes gibi biz de çok sıkıldık. Özellikle mesleğiniz şarkı söylemek ise insan daha çok sıkılıyor. Çünkü biz alışmışız sürekli sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi, sizlerden alkış almayı çok özlemişiz" dedi.

Dört ay sonra sahne aldığı programına 'Karabiberim' şarkısıyla başlayan Ortaç, "Bugüne kadar yaptığım bütün parçalardan size 25 yılın özetini sunacağım" diyerek geçmişten günümüze hit olmuş parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan şarkıcı, konserini 'Mesafe' şarkısıyla noktaladı.