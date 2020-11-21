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21.11.2020 - 12:20 |

Serdar Ortaç: Beni bırak, sen nasılsın?

Popçu Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Serdar Ortaç: Beni bırak, sen nasılsın?
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Akşam saatlerinde alışverişe gelen ve baş başa akşam yemeği yiyen Serdar Ortaç-Seçil Gür çifti, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.

Yorgun hali dikkat çeken Ortaç, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna "Beni boş ver abi, sen nasılsın?" diyerek karşılık verdi.

Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere "Havalar soğuk, virüs var aman kendinize dikkat edin" diyen popçu, sevgilisi ile birlikte alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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