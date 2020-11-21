Serdar Ortaç: Beni bırak, sen nasılsın?

Akşam saatlerinde alışverişe gelen ve baş başa akşam yemeği yiyen Serdar Ortaç-Seçil Gür çifti, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.

Yorgun hali dikkat çeken Ortaç, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna "Beni boş ver abi, sen nasılsın?" diyerek karşılık verdi.

Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere "Havalar soğuk, virüs var aman kendinize dikkat edin" diyen popçu, sevgilisi ile birlikte alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.