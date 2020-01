Serdar Ortaç: Bu hayatta her şeye hazırlıklı olmalıyız

Tören öncesi gazetecilerle muhabbet eden Ortaç’ın, bir hayli duygusal olduğu gözlendi.

Kardeşinin hala hastanede yattığını söyleyen şarkıcı, "Bu hayatta her şeye hazır olmalıyız. Annem de çok kötü durumda. Kendisi çok üzülüyor ama her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Bugün burada güzel şeyleri dileyip güzel işler yapmamız gerekiyor" dedi. Muhabirlerin "Evlat edinmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Serdar Ortaç, "Bilmem. Kafam şu an orada değil“ cevabını verdi.