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HaberlerMagazin Haberleri Serdar Ortaç: Bu hayatta her şeye hazırlıklı olmalıyız
30.01.2020 - 08:12 | | EMRAH AKÇAAY

Serdar Ortaç: Bu hayatta her şeye hazırlıklı olmalıyız

Önceki akşam düzenlenen 'Diamond of Turkey' ödül gecesine katılan Serdar Ortaç, onur ödülü aldı. Tören öncesi muhabirlerle sohbet eden şarkıcının moralinin bozuk olması dikkatlerden kaçmadı.

Serdar Ortaç: Bu hayatta her şeye hazırlıklı olmalıyız

 

Tören öncesi gazetecilerle muhabbet eden Ortaç’ın, bir hayli duygusal olduğu gözlendi. 

Kardeşinin hala hastanede yattığını söyleyen şarkıcı, "Bu hayatta her şeye hazır olmalıyız. Annem de çok kötü durumda. Kendisi çok üzülüyor ama her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Bugün burada güzel şeyleri dileyip güzel işler yapmamız gerekiyor" dedi. Muhabirlerin "Evlat edinmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Serdar Ortaç, "Bilmem. Kafam şu an orada değil“ cevabını verdi.

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