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20.01.2021 - 12:11 |

Serdar Ortaç: Çok şükür, iyiyim

Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Serdar Ortaç: Çok şükür, iyiyim
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Vitrinleri inceledikleri sırada gazeteciler ile karşılaşan ve fotoğraf isteğini kırmayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ortaç, sağlığının gayet iyi olduğunu "Çok şükür, iyiyim" diyerek dile getirdi.

Uzun süre mağaza vitrinlerinden ürünleri inceleyen ikili, eksiklerini giderdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

    Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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