Serdar Ortaç: Çok şükür, iyiyim

Vitrinleri inceledikleri sırada gazeteciler ile karşılaşan ve fotoğraf isteğini kırmayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ortaç, sağlığının gayet iyi olduğunu "Çok şükür, iyiyim" diyerek dile getirdi.

Uzun süre mağaza vitrinlerinden ürünleri inceleyen ikili, eksiklerini giderdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.