Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. bölüm izle

Başrollerini Tolgahan Sayışman ile Sude Güler'in paylaştığı Şeref Sözü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. İlk bölümün ardından diziseverler 2. bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

ŞEREF SÖZÜ KONUSU VE OYUNCULARI

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜM İZLE

ŞEREF SÖZÜ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının birazdan yayınlanması bekleniyor.