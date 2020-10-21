MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şeref Sözü oyuncuları kimler? Şeref Sözü dizisi konusu nedir?
21.10.2020 - 17:11 |

Şeref Sözü oyuncuları kimler? Şeref Sözü dizisi konusu nedir?

Şeref Sözü dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Cevdet Mercan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alılıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi ise merak konusu. Peki Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şeref Sözü oyuncuları kimler? Şeref Sözü dizisi konusu nedir?
ABONE OL

Şeref Sözü dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan ve Aras Aydın dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin oyuncuları araştırılıyor. İşte

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman

Sude Güler

Hülya Darcan

Aras Aydın

Meltem Gülenç

Öykü Çelik

Umut Kurt

Toprak Sağlam

Bülent Düzgünoğlu

Mert Yavuzcan

Hülya Şen

Nazlı Çetin

Sıla Korkmaz

Begüm Alınca

Sahra Gümüş

Görkem Türkeş

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Makyajsız güzel Şilan Makal

Makyajsız güzel Şilan Makal

Necip Memili hayranlarını kırmadı

Necip Memili hayranlarını kırmadı

Pınar Altuğ'un neşesi yerinde

Pınar Altuğ'un neşesi yerinde

'Kovan' filmine Amerika’da 6 ödül

'Kovan' filmine Amerika’da 6 ödül

Sıradaki Haber