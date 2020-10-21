Şeref Sözü oyuncuları kimler? Şeref Sözü dizisi konusu nedir?

Şeref Sözü dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan ve Aras Aydın dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin oyuncuları araştırılıyor. İşte

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman

Sude Güler

Hülya Darcan

Aras Aydın

Meltem Gülenç

Öykü Çelik

Umut Kurt

Toprak Sağlam

Bülent Düzgünoğlu

Mert Yavuzcan

Hülya Şen

Nazlı Çetin

Sıla Korkmaz

Begüm Alınca

Sahra Gümüş

Görkem Türkeş