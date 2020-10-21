Şeref Sözü oyuncuları kimler? Şeref Sözü dizisi konusu nedir?
Şeref Sözü dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Cevdet Mercan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alılıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi ise merak konusu. Peki Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimler?
Şeref Sözü dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan ve Aras Aydın dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin oyuncuları araştırılıyor. İşte
ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?
Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…
ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman
Sude Güler
Hülya Darcan
Aras Aydın
Meltem Gülenç
Öykü Çelik
Umut Kurt
Toprak Sağlam
Bülent Düzgünoğlu
Mert Yavuzcan
Hülya Şen
Nazlı Çetin
Sıla Korkmaz
Begüm Alınca
Sahra Gümüş
Görkem Türkeş