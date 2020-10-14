Şeref Sözü oyuncuları ve karakterleri kimler? Şeref Sözü dizisi konusu nedir?

Şeref Sözü dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam 20:00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak diziye dair merak edilenleri bir araya getirdik...



ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?



Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…



'Adabeyli Ailesi' sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. 'Cihan Adabeyli'; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.



Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve 'Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan 'İsra'dır.



'İsra'nın tek bir umudu vardır; o da 'Cihan Adabeyli'dir.



'İsra'nın Adabeyli malikanesine 'Cihan'ın eşi olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.



Adabeyli Adası'nda 'İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Verilen 'Şeref Sözü' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır.







ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.







