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21.08.2020 - 14:50 |

‘Şeref Sözü’nün çekimleri başladı

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ‘Şeref Sözü’ dizisinin çekimleri başladı.

‘Şeref Sözü’nün çekimleri başladı
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Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün oyuncu kadrosu ve hayat verecekleri karakterler merakla bekleniyor.

TÜRKİYE’DE ADADA ÇEKİLEN İLK DİZİ
Çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü’ için 480 bin m2’lik bir ada dev bir platoya dönüştürüldü.

 

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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