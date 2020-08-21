‘Şeref Sözü’nün çekimleri başladı

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün oyuncu kadrosu ve hayat verecekleri karakterler merakla bekleniyor.

TÜRKİYE’DE ADADA ÇEKİLEN İLK DİZİ

Çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü’ için 480 bin m2’lik bir ada dev bir platoya dönüştürüldü.