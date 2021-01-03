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03.01.2021 - 17:24 |

Seren Serengil: Annemi 2 ay önce engelledim

Nevin Serengil kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen’in albüm videosunu beğenince annesini sildi iddialarına Serengil'den açıklama geldi.

Seren Serengil: Annemi 2 ay önce engelledim
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'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik olmuştu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat olacak. Zor günlerden geçen Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı.

ünlü şarkıcının annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi. Bu iddiaların üzerin Seren Serengil’den açıklama geldi.

"İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM"
Serengil; "Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini... Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor" dedi. 

    3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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