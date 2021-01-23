Seren Serengil: Üç kilo aldım

Seren Serengil, şu sıralar gördüğü tedavinin sonuç vermeye başladığını ve yaklaşık üç kilo aldığını söyledi.

Bu zor süreçte işlerini elinden geldiğince aksatmamaya çalıştığını dile getiren Serengil, "Önümüzdeki 2-3 ay içinde havyarlı şampuan ürünümüz çıkıyor. Türkiye'de hatta belki de dünyada tek olacak" dedi.