23.01.2021 - 11:46 |
Seren Serengil: Üç kilo aldım
Son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Seren Serengil, şu sıralar gördüğü tedavinin sonuç vermeye başladığını ve yaklaşık üç kilo aldığını söyledi.
Bu zor süreçte işlerini elinden geldiğince aksatmamaya çalıştığını dile getiren Serengil, "Önümüzdeki 2-3 ay içinde havyarlı şampuan ürünümüz çıkıyor. Türkiye'de hatta belki de dünyada tek olacak" dedi.