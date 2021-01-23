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23.01.2021 - 11:46 |

Seren Serengil: Üç kilo aldım

Son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Seren Serengil: Üç kilo aldım
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Seren Serengil, şu sıralar gördüğü tedavinin sonuç vermeye başladığını ve yaklaşık üç kilo aldığını söyledi.

Bu zor süreçte işlerini elinden geldiğince aksatmamaya çalıştığını dile getiren Serengil, "Önümüzdeki 2-3 ay içinde havyarlı şampuan ürünümüz çıkıyor. Türkiye'de hatta belki de dünyada tek olacak" dedi.

23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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