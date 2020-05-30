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30.05.2020 - 15:30 |

Seren Serengil’den İrem Derici sorusuna yanıt yok

Şarkıcı Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Seren Serengil’den İrem Derici sorusuna yanıt yok
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Annesi Nevin Teoman’ı bir kliniğine götüren Seren Serengil, hastalık sebebini açıklamazken, son günlerde bir iyi, bir kötü hava nedeniyle sıkı önlem almıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde popçu İrem Derici’nin, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin kendisi hakkında konuşmama kararı aldırması da ünlü isme hatırlatıldı. Serengil, “Masa dışında magazin konuşmuyorum” diyerek soruyu yanıtlamadı.

    30 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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