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31.01.2020 - 16:23 | | İSTANBUL (İHA)

Seren Serengil’e hakaret eden Yasemin Kutsi Aslan’a bin 740 lira para cezası

Gazeteci Sacit Aslan’ın eşi Yasemin Kutsi Aslan, sunucu Seren Serengil’e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının 5 yıl geri bırakılmasına karar verdi.

Seren Serengil’e hakaret eden Yasemin Kutsi Aslan’a bin 740 lira para cezası

Gazeteci Sacit Aslan’ın eşi Yasemin Kutsi Aslan’ın, sunucu Seren Serengil’e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Aslan’ın avukatı hazır bulundu.

Hakim, ifade vermediği gerekçesiyle önceki celse hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Yasemin Kutsi Aslan’ın celse arasında savunmasını yazılı olarak sunduğunu kaydetti. Sunucu Seren Serengil’in katılma talebine ilişkin konuşan sanık Aslan’ın avukatı Selahattin Başormancı, “Katılma talebini kabul etmiyoruz. Savunma dilekçemizi sunduk” şeklinde konuştu. Hakim, Seren Serengil’in 'suçtan zarar görmesi' ihtimali nedeniyle Serengil’in ve avukatı Ülgen Ersoy’un davaya katılmalarını kabul etti.

Yasemin Kutsi Aslan, Seren Serengil'e karşı 'hakaret' suçunu alenen işlediği gerekçesiyle bin 740 lira adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının 5 yıl geri bırakılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın ‘yaseminkutsi' isimli Instagram hesabından Seren Serengil'e, ‘Seve seve verdiği pozlar biz niye üzülelim. Onlar soyunacak biz üzüleceğiz' şeklinde paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği kaydedilmişti. İddianamede şikayetin, Bilişim Suçları Bürosunca uzlaşma işlemleri için Uzlaşma Bürosu'na gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı kaydedilmişti. İddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan'ın ‘Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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