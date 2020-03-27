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27.03.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Serenay artık tescilli

Son dönemin yıldızlarından Serenay Sarıkaya, adı ile soyadını Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuruyla onaylattı

Serenay artık tescilli

Serenay Sarıkaya, adı ile soyadını Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuruyla tescilletti. Oyuncu, deterjan, çamaşır suyu, kuyumculuk, heykel, ev tekstil ürünleri, reklamcılık ve pazarlama, kırtasiye, uyku tulumları, yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri ile güzellik- bakım gibi kategorilerde ismini onaylatmış oldu.
Birçok reklam filminde boy gösteren Sarıkaya, 2020 yılı itibarıyla ismini izinsiz kullanacak fırsatçılara karşı, resmi belgesiyle dava açabilecek. Acun Ilıcalı, Kenan Doğulu, Beren Saat, Gülben Ergen ve Sezen Aksu gibi sanatçılar da ismini korumaya alırken, Aslı Enver, Ezgi Mola ile Fahriye Evcen gibi ünlülerin ise adlarını tescil etmedikleri ortaya çıktı.

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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Cadde Yazarları

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