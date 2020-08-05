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05.08.2020 - 13:32 |

Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı

Corona virüs tedbirleri nedeniyle yakınlarıyla nikahta buluşamayan Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz, dün gece düğün yaptı.

Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
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Yakışıklı oyuncu Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz, mayıs ayında dünyaevine girmişti. Sade bir törenle evlenen çift, karantina kurallarının esnetilmesinden sonra düğün yaptı.

Az sayıda davetlinin bir araya geldiği tören eğlenceli anlara sahne oldu. Mutlu çift bu özel günlerinden fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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