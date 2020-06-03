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03.06.2020 - 09:45 | | EMRAH AKÇAAY

Sermiyan Midyat'tan 'darp' sorusuna cevap!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'ın fiziki ve psikolojik darp gördüğü iddiasıyla davacı olduğu Sermiyan Midyat, Cihangir'de ortaya çıktı. Soruları yanıtlamaktan kaçınan Midyat, Sevcan Yaşar'ı darp etmediği yönünde açıklamada bulundu.

Sermiyan Midyat'tan 'darp' sorusuna cevap!
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Son dönemde rol aldığı projeler yerine yaşadığı skandal olaylarla gündemden düşmeyen Sermiyan Midyat, son olarak sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk olmuştu. 

"BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLABİLİR MİYİM?"
Ünlü oyuncu, "Sevcan Hanım'ı darp ettiniz mi?" sorusuna, "Mahkeme sonucu belli olacaktır. Bu konu hakkında konuşmam ahlâken de hukuken de ayıp bir şey. 45 yaşındayım. Bir sürü medyaya yansıyan böyle ilişkim oldu. Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes sorabilir. Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?" sözleriyle cevap verdi.

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