Serpil Barlas kimdir, neden öldü? Serpil Barlas nereli, kaç yaşında öldü?

Serpil Barlas'la Kurdele programı ile bir süre ekranlarda olan sanatçı, birçok başarılı şarkıya imza attı. Toplumsal sorunlar hakkında çalışmaları da büyük bir kitle tarafından ilgi görmüştü. Serpil Barlas 20 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. İşte, Serpil Barlas biyografisi...

SERPİL BARLAS KİMDİR?

Barlas, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Barlas, zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar (orj. Dibi Dibi Daba da) adlı parça ile adından söz ettirmiştir. 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştır. 1978 yılında ABD'ye yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir.

1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza atan Serpil Barlas, Bosna'daki olaylar için de çalışmalar yürüttü. Flash TV'de 3 sene (1998-2001) "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sunmuştur.

20 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti.