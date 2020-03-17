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HaberlerMagazin Haberleri Serra Yılmaz açıklama yaptı
17.03.2020 - 09:32 |

Serra Yılmaz açıklama yaptı

İtalya'da yaşayan ve şu an corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan Serra Yılmaz'ın sağlık durumu çok merak edildi. Usta oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Serra Yılmaz açıklama yaptı

İtalya’da yaşayan Serra Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:

“İtalya’da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Birtakım mesajlar geliyor, ‘İtalya’da durum nasıl aç mısınız’ diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Ve her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli.”

Serra Yılmaz açıklama yaptıİtalya'da yaşayan ve şu an corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan Serra Yılmaz'ın sağlık durumu çok merak edildi. Usta oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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