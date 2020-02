İvana Sert, Azerbaycan'da jüri koltuğuna oturacak

İvana Sert, Azerbaycan’ın televizyon kanalı ARB’de, jüri koltuğuna oturacak. Mayıs ayında izleyiciyle buluşacak moda yarışması için Bakü’ye giden Sert, basın mensuplarının karşısına çıktı. Modacıya, şarkıcı Roza Zergerli ve Best Model of the World 2007 birincisi Rüstem Cebrailov eşlik edecek.

Modacı, “Reality şov, 18 gün devam edecek. Kazanan yarışmacıların önüne yeni kapılar ve şanslar açılacak. Hem kadın hem de erkekler katılabilecek. Finalde üç kişi şampiyon olacak. Katılacak kişiler sadece modayla ilgilenen değil, fark yaratacak yeteneklere de sahip olmalı. Heyecanla bekliyorum” dedi.