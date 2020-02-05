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HaberlerMagazin Haberleri İvana Sert, Azerbaycan'da jüri koltuğuna oturacak
05.02.2020 - 07:00 |

İvana Sert, Azerbaycan'da jüri koltuğuna oturacak

İvana Sert, jüri üyeliğini Azerbaycan’a taşıdı. Modacı, kardeş ülkenin popüler isimleri Roza Zergerli ve Rüstem Cebrailov ile yıldız adaylarını seçecek

İvana Sert, Azerbaycan'da jüri koltuğuna oturacak

İvana Sert, Azerbaycan’ın televizyon kanalı ARB’de, jüri koltuğuna oturacak. Mayıs ayında izleyiciyle buluşacak moda yarışması için Bakü’ye giden Sert, basın mensuplarının karşısına çıktı. Modacıya, şarkıcı Roza Zergerli ve Best Model of the World 2007 birincisi Rüstem Cebrailov eşlik edecek.

Modacı, “Reality şov, 18 gün devam edecek. Kazanan yarışmacıların önüne yeni kapılar ve şanslar açılacak. Hem kadın hem de erkekler katılabilecek. Finalde üç kişi şampiyon olacak. Katılacak kişiler sadece modayla ilgilenen değil, fark yaratacak yeteneklere de sahip olmalı. Heyecanla bekliyorum” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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