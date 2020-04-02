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02.04.2020 - 09:17 |

Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

Sertab Erener, eşi Emre Kula’yla evlerinde mini bir konser düzenledi. “Bir çaresi bulunur” adlı konserinin yardım kampanyasına destek amaçlı verildiğini söyleyen Erener, “Eşimle 20 gündür gönüllü karantinadayız. Evden hiç çıkmadık” dedi.

Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

Sertab Erener, esprili bir şekilde eşi Emre Kula ile henüz kavga etmediklerini söyledi: Hem benim hem de Emre’nin albümü geliyor. Bakarsınız evde çalıştığımız dönemde de bir salgın şarkısı çıkar. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, umarım bu hastalık günlerini geride bırakıp aydınlaşmış olarak dışarı çıkacağız” dedi. (Hürriyet)

Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

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