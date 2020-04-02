Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

Sertab Erener, esprili bir şekilde eşi Emre Kula ile henüz kavga etmediklerini söyledi: Hem benim hem de Emre’nin albümü geliyor. Bakarsınız evde çalıştığımız dönemde de bir salgın şarkısı çıkar. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, umarım bu hastalık günlerini geride bırakıp aydınlaşmış olarak dışarı çıkacağız” dedi. (Hürriyet)