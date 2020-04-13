MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sertab Erener: Her gün hasta olmuşum gibi hissediyorum!
13.04.2020 - 14:57 |

Sertab Erener: Her gün hasta olmuşum gibi hissediyorum!

Şarkıcı Sertab Erener ve eşi Emre Kula önceki akşam sosyal medya üzerinden mini bir konser verdi. Erener, böyle günlerde morale ihtiyacımız olduğunu söyledi.

Sertab Erener: Her gün hasta olmuşum gibi hissediyorum!

Ay sonu yeni albümünü çıkarmayı planladığını belirten Sertab Erener, “Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor. Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor. Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden alileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor” dedi.

Sertab Erener: Her gün hasta olmuşum gibi hissediyorum

Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alper Kul'dan esprili paylaşım

Alper Kul'dan esprili paylaşım

Amerika'ya güvenmediler, İstanbul'a döndüler

Amerika'ya güvenmediler, İstanbul'a döndüler

Birce Akalay hastalığını ilk kez açıkladı

Birce Akalay hastalığını ilk kez açıkladı

Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda

Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda

Sıradaki Haber