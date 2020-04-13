Sertab Erener: Her gün hasta olmuşum gibi hissediyorum!

Ay sonu yeni albümünü çıkarmayı planladığını belirten Sertab Erener, “Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor. Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor. Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden alileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor” dedi.