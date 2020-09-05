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05.09.2020 - 16:11 |

Sertab Erener'den ikinci Harbiye konseri

Sesi ve yorumuyla Türk popuna adını altın harflerle yazdıran Sertab Erener, yaz konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ikinci kez sahne aldı.

Sertab Erener'den ikinci Harbiye konseri
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Konserine 'Aç Sesini' şarkısı ile başlayan Sertab Erener, "Bu garip ve zor zamanda yan yana olabilmek, hala konser veriyor olmak, sizlerle buluşabilmek mucize gibi bir şey. Ama biliyorum ki bu zor zamanda bile her şeye rağmen evinden kalkıp, maskesi ile birlikte müzik dinlemeye gelenler, gerçek müzik dinleyicileridir. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Sertab Erener’i dinlemeye gelenler arasında, eşi Emre Kula da vardı.

Konserde Selin Geçit ve Zeynep Doruk’u misafir eden Erener, 'Aşk' şarkısını seslendirdikten sonra hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Finalde ise seyircilerin tezahüratları ve alkışları eşliğinde sahneye geri dönerek, 'Aç Sesini' şarkısı ile biss yaparak konseri noktaladı.

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