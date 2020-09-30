30.09.2020 - 07:00 |
‘Set ortamını özledim’
Edis ve Jandae Perçem’in başrolünü paylaştığı ‘Alya’ dizisinin kadrosunda yer alan Hande Ataizi, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Heyecanlı olduğunu dile getiren oyuncu, “Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak. Set ortamını çok özledim” açıklamasını yaptı.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.