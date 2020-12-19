Kanal D’nin yeni dizisi ‘İyi Aile Babası’nda başrol oynayan Melek Baykal, yazar Yelda Kırçuval’ın Instagram yayınına konuk oldu. Usta oyuncu, “Aslında pandemi döneminde çalışmayı düşünmüyordum. Ama yapımın senaryosu, yönetmeni ve oyuncuları görünce sete koşarak gittim. Bu dönemde dertlerimizi unutmaya ihtiyacımız var” dedi.

Toplum olarak ağlamayı çok sevdiğimizi anlatan Baykal, “Neden meraklıyız bu kadar ağlamaya? Yani gülmek kadar güzel bir şey var mı? Bence daha pozitif bakmalıyız hayata... İnsanlarımız tabii ki dram projelerini de izlesinler ama komedi yapımlarıyla da her şeyden uzaklaşmalı ve gülmeye vakit ayırmalılar” diye konuştu.