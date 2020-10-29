Sevcan Orhan: Korona yüzünden iş yapamıyoruz

Covid-19 virüsünün bütün piyasaları etkilediği gibi kendisini de çok etkilediğini belirten Sevcan Orhan, "Malum iş yapamıyoruz. Hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim" dedi.

Muhabirlerin sorularına esprili yanıtlar veren şarkıcı, arkadaşları ile oturduğu restorandan ayrılarak yürüyüş yapacağını sözlerine ekledi.