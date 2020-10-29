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Haberler Magazin Haberleri Sevcan Orhan: Korona yüzünden iş yapamıyoruz
29.10.2020 - 13:51 |

Sevcan Orhan: Korona yüzünden iş yapamıyoruz

Geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıyan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan dert yandı.

Sevcan Orhan: Korona yüzünden iş yapamıyoruz
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Covid-19 virüsünün bütün piyasaları etkilediği gibi kendisini de çok etkilediğini belirten Sevcan Orhan, "Malum iş yapamıyoruz. Hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim" dedi.

Muhabirlerin sorularına esprili yanıtlar veren şarkıcı, arkadaşları ile oturduğu restorandan ayrılarak yürüyüş yapacağını sözlerine ekledi.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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