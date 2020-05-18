‘Sevdiğiniz işi yapmalısınız’

Özge Özberk, TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında yayınlanan ‘Senaryo Sohbetleri’ programına konuk oldu. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın sorularını yanıtlayan oyuncu, “Sevdiğin işi yapmazsan başarılı olamazsın cümlesiyle büyüdük abimle. Ait olduğum parçayı da tiyatroda ve oyunculukta buldum. O inancımla da buralara geldim. Aşkla yapılan her işte başarı gelir” dedi. Özberk, genç sinemaseverlere ise “Cesur olun ve yardım almaktan çekinmeyin” tavsiyesinde bulundu.