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10.03.2020 - 07:00 |

Sevenlere çiçek

Celine Dion, New York’ta hayranlarını çiçeğe boğdu

Sevenlere çiçek

Kanadalı şarkıcı Celine Dion, önceki gün New York’taydı. Prudential Center’da vereceği konser için yola çıkan 51 yaşındaki sanatçı, dünyaca ünlü modacı Oscar de la Renta tasarımı kombiniyle dikkat çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki görünümüyle öne çıkan Diva için, sosyal medyada, “Baharı getirdi” yorumları yapıldı. Etkinlik alanına gitmek üzere kaldığı otelden çıkan Dion’u, kapıda onlarca hayranı saatlerce bekledi. Elinde pembe güller-den oluşan buketle çıkış yapan sanatçı, sevinç çığlığı atan hayranlarının üzerine çiçek attı. O anlar, basın mensuplarının objektiflerine böyle takıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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