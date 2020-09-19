'Severek evlendik, arkadaşça ayrıldık'

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Masa Restaurant'da yemek yiyen Yeşim Salkım ve kızı, yemek çıkışı objektiflere takıldı.

Vale noktasında araçlarını beklerken gazeteciler tarafından görüntülenen Yeşim Salkım, telefon görüşmesi yaptığı için soru almadı.

2017 yılında evlenen ve geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandıran Gizem Salkım, "Severek evlendik, karşılıklı saygıyla bitirdik. Arkadaşça ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı olsun" dedi.

Anne kız, araçlarının gelmesiyle birlikte AVM'den ayrıldı.